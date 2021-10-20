?TOKİ'nin indirim kampanyasından 15 bin 313 kişi yararlandı

TOKİ

20 Ekim 2021

TOKİ'nin "borcunu erken ödeyene yüzde 22 indirim" kampanyasından 15 bin 313 kişi yararlandı. Katılanların yüzde 94, 42'si borçlarını kişisel tasarrufları ile kapattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Konut ve iş yeri sahipleri için 21 Eylül - 19 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan yılın ikinci indirim kampanyasından 15 bin 313 kişi faydalandı.

2020 yılı haziran ayı sonuna kadar satışları gerçekleştirilmiş ve taksitleri 2020 yılı Haziran ayı itibariyle başlamış olan konut ve işyerleri sahipleri için yapılan yüzde 22 indirim kampanyasına vatandalar yoğun ilgi gösterdi.

Kampanyadan kısmi ödemelerle beraber 15 bin 313 vatandaş yararlandı. Kampanya kapsamında bütün borcunu kapatan 12. 434 kişi kapatarak tapularını almaya hak kazandı.

İndirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak konut ve iş yeri alıcıları için esnek ödeme planı yapıldı. Borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla kampanyaya katılan 2. 879 konut ve iş yeri alıcısı yaptıkları peşin ödemelerle yüzde 22 indirimden faydalandı.

Böylelikle kampanyaya katılan 15 bin 313 konut iş yeri alıcısının 12. 434'ü bütün borcunu, 2. 879 kişi de borcunun belirli kısmını kapattı.

Kişisel tasarrufla borçlar kapatıldı

Kampanya katılan vatandaşların yüzde 94, 42'si borçlarını kişisel tasarruflar ile kapattı. Kişisel tasarruflarla gelen borç kapatma piyasaya sıcak para olarak kazandırıldı.

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