TOKİ'den Tekirdağ'a 68 bin 292 metrekarelik millet bahçesi - Haberler
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TOKİ'den Tekirdağ'a 68 bin 292 metrekarelik millet bahçesi

Habermetre - Haberler | Toplum
TOKİ'den Tekirdağ'a 68 bin 292 metrekarelik millet bahçesi

TOKİ 27 Ekim 2021 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Tekirdağ Süleymanpaşa Millet Bahçesi'nin ihalesi 10 Ekim 2021 Çarşamba günü gerçekleştirildi.

TEKİRDAĞ (Habermetre) - TOKİ

27 Ekim 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Tekirdağ Süleymanpaşa Millet Bahçesi'nin ihalesi 10 Ekim 2021 Çarşamba günü gerçekleştirildi.

Millet bahçesi projesi içerisinde çocuk oyun alanları, spor, koşu, yürüyüş alanları gibi sosyal donatılar bulunuyor. Proje alanı 68 bin 292 metrekare olacak.

Projede ayrıca, 3 engelli olmak üzere 46 araçlık otopark yer alıyor.

Tema bahçeleri olacak

Yeşilin her tonunu içinde barındırıp bitki ve peyzajı ile Tekirdağ'a yeni bir soluk getirecek millet bahçesi; yeşili, tema bahçesi, ağaç altı dinlenme ve piknik alanlarıyla vatandaşlara doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı sunacak.

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