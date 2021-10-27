TOKİ'den Kocaeli'ne yeni millet bahçesi

KÖRFEZ, KOCAELİ (Habermetre) - TOKİ

27 Ekim 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kocaeli Körfez ilçesinde 397 bin 581 metrekarelik alanda kurulacak İlimtepe Millet Bahçesi'nin ihalesi 27 Ekim 2021, Çarşamba günü yapıldı.

Millet bahçesi projesi içerisinde çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, açık hava fitness alanı, futbol sahası ve tenis kortu gibi sosyal donatılar yer alacak. Proje içerisinde ayrıca izcilik kamp alanı da bulunacak.

Bitki ve peyzajı ile Körfez'in yeni bir soluk getirecek millet bahçesinde; bitki gösteri alanları, etkinlik çayırı, tema bahçesi, kütüphane, dinlenme ve piknik alanları olacak.

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