TOKİ'den İstanbul Arnavutköy'e 540 Yeni Konut

İSTANBUL (Habermetre) - Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayan "100 Bin Sosyal Konut" projesi kapsamında İstanbul Arnavutköy'de inşa edilecek konutların ihalesi bugün yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı( TOKİ) tarafından 100 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 1'inci etabında inşa edilecek 540 konutun ihalesi yapıldı.

06 Ekim 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilen ihale kapsamında ayrıca dükkan inşaatı, altyapı ve çevre düzenleme işi yer alıyor.

Yatay mimarili konutlar

Yöresel ve yatay mimariyle inşa edilecek konutlar 2+1, 3+1 planda yapılacak.

Konut kavramını, barınma ihtiyacının ötesine taşıyan TOKİ, depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimarili konutlar inşa ediyor.

Projeyle yerleşim alanı; parkı, peyzajı, sosyal donatıları, oyun ve spor alanları ile şehre değer katacak yeni bir yaşam alanı oluşacak.

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