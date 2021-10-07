TOKİ'den İstanbul Arnavutköy'e 540 Yeni Konut - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TOKİ'den İstanbul Arnavutköy'e 540 Yeni Konut

Habermetre - Haberler | Toplum
TOKİ'den İstanbul Arnavutköy'e 540 Yeni Konut

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayan "100 Bin Sosyal Konut" projesi kapsamında İstanbul Arnavutköy'de inşa edilecek konutların ihalesi bugün yapıldı.

İSTANBUL (Habermetre) - Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayan "100 Bin Sosyal Konut" projesi kapsamında İstanbul Arnavutköy'de inşa edilecek konutların ihalesi bugün yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı( TOKİ) tarafından 100 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 1'inci etabında inşa edilecek 540 konutun ihalesi yapıldı.

06 Ekim 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilen ihale kapsamında ayrıca dükkan inşaatı, altyapı ve çevre düzenleme işi yer alıyor.

Yatay mimarili konutlar

Yöresel ve yatay mimariyle inşa edilecek konutlar 2+1, 3+1 planda yapılacak.

Konut kavramını, barınma ihtiyacının ötesine taşıyan TOKİ, depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimarili konutlar inşa ediyor.

Projeyle yerleşim alanı; parkı, peyzajı, sosyal donatıları, oyun ve spor alanları ile şehre değer katacak yeni bir yaşam alanı oluşacak.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Oğuzhan Asiltürk Şans Oyunları
Magazin Işıl Sergen Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya Seda Sayan
Spor Mehmet Topal
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TOKİ'den İstanbul Arnavutköy'e 540 Yeni Konut - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 00:46:09. #1.13#