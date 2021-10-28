Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Atatürk Havalimanında da Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kuruyoruz"
AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel
Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuşma yaptı.
ANKARA (AA) - Ankara Akm Millet Bahçesi Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuşma yaptı. (3)