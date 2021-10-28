Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Atatürk Havalimanında da Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kuruyoruz" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Atatürk Havalimanında da Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kuruyoruz"

AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuşma yaptı.

ANKARA (AA) - Ankara Akm Millet Bahçesi Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuşma yaptı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Atatürk Havalimanında da Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kuruyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Atatürk Havalimanında da Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kuruyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Atatürk Havalimanında da Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kuruyoruz

AA / Osman Baytürk - Son Dakika Haberleri
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