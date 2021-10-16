Tokat'ta, "Yolumuz Camiden Geçer" projesi
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Tokat'ta, "Yolumuz Camiden Geçer" projesi

Tokat'ta, 'Yolumuz Camiden Geçer' projesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Tokat'ta, "Yolumuz Camiden Geçer" projesi kapsamında ibadetini yapan vatandaşlar çaylarını içerek dinlenme imkanı buluyor.

Tokat'ta, "Yolumuz Camiden Geçer" projesi kapsamında ibadetini yapan vatandaşlar çaylarını içerek dinlenme imkanı buluyor.

Tokat- Turhal kara yolu üzerinde bulunan Fatih Camiinde uygulanan proje dikkat çekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığına sunulan ve kabul edilen proje kapsamında yoldan araçları ile geçenler ibadetlerini yapmanın yanı sıra dinlenme imkanı buluyor. Cami bahçesinde kamelyalarda oturarak çaylarını yudumlayan vatandaşlar sohbet etme imkanı buluyor. Camide çocuklar için bulunan oyun alanı ve akvaryumda yer alıyor. Camide ayrıca Cuma vaazları projeksiyon eşliğinde yapılıyor.

Cami İmamı Mustafa Çakırtaş (39) oldukça işlek olan yol kenarında bulunan camide hayata geçen çalışmadan vatandaşların memnun olduğunu ifade ederek, "Yol kenarından camilerin önüne geçerken, keşke şu camide ben de görev yapsam, buraları çiçek gibi yaparım diye böyle hayalim vardı. Rabbim nasip etti. Buraya geldik. Temizlik başta olmak üzere, çevre düzenlemesi, kamelyalarımızı, yiyecek, içecek bölümü oluşturduk ve böyle bir proje geliştirdik. Yolum camiden geçer projemiz Diyanet İşleri Başkanlığımıza sunduk. Çok takdir topladı, kabul edildi. İlginç bulundu. Amacımız buradan geçen yolcularımızın gelen misafirlerimizi bu camiden huzurlu ayrılmalarını istiyoruz. Gelen çocuklarımız, gençlerimiz buradan mutlu olsunlar, huzurlu olsunlar. Camimize gelenler çay, kahve ikramımız oluyor. Çocuklar için burada oyun alanlarımız, akvaryum var. Memnun kalanlar not yazarak duygularını yazıyorlar. Hatta sadaka bırakan cemaatimiz bile oluyor. Memnuniyetlerini bizlere bildiriyorlar" dedi.

Cami cemaati de uygulamadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür projelerin diğer camileler de uygulanmasını arzu ettiklerini dile getirdi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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