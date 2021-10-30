Tokat'ta, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına yağmur engel olmadı

TOKAT (İHA) - Tokat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları hafif yağmur yağışı altında yapıldı.

Tokat'ta Cumhuriyet Bayramının 98. yıl dönümü kutlamaları Cumhuriyet Meyanında yapıldı. Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Garnizon ve 48.Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu halkı ve tören birliklerinin bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okunmasının ardından Vali Ozan Balcı günün anam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmaların ardından asker ve öğrenciler 60 metre uzunluğundaki bayrakla yürüdü. Askeri birliklerin tören geçişini vatandaşlar alkışlarla kutladı. Demirci ustalarının kamyonet arkasında demir döverek geçişi dikkat çekti. 92 yaşında bayram coşkusunu yaşayan Fehmi Acar, Türk Bayrağının geçişi sırasında duygusal anlar yaşayarak dua etti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde ise Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Niksar Kaymakamı İlhami Doğan ve Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'ın öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende Sivas halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Kutlama programı resmi geçit töreninin ardından sona erdi. - TOKAT

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