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Tokat'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor

Tokat Belediyesi ekipleri asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

TOKAT (AA) - Tokat Belediyesi ekipleri asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yeşilırmak Mahallesi Hacı Bektaş-ı Veli Caddesi'nde asfalt serim çalışmalarını tamamladı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hatlarında yapılan değişikliklerin ardından yol trafiğe açıldı.

Çalışma alanlarını yerinde inceleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şehrin birçok noktasında temel belediye faaliyetlerinin hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Çalışmalarının Tokat'ın her yerinde sürdüğünü dile getiren Eroğlu, "Bir taraftan asfalt, altyapı çalışmalarımız devam ederken bir yandan da park çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yapmış olduğumuz eserler noktasında Tokat'ımıza değer katmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 20 gündür Yeşilırmak Mahallemizde çok ciddi altyapı ve asfalt çalışmalarımız oldu. Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren Hacı Bektaş-ı Veli Caddemizde asfalt çalışmamızı tamamladık. Gelincik Caddemizde de aynı şekilde yağmur suyu hatlarımızı yeniledik. İçme suyu hat çalışmalarımızı da yenilememiz devam ediyor." dedi.

Tokat'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor

Tokat'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor

Tokat'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tokat'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor - Haberler
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