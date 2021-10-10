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Togan Demircan, Tüm Memur Sen Genel Başkanlığına seçildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Togan Demircan, Tüm Memur Sen Genel Başkanlığına seçildi

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, yapılan genel kurulda Tüm Memur Sen Konefederasyonu Genel Başkanlığı görevine getirildi.

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, yapılan genel kurulda Tüm Memur Sen Konefederasyonu Genel Başkanlığı görevine getirildi. Demircan, "Amacımız, dün olduğu gibi bundan sonra da özelde konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın üyelerinin, genel de tüm kamu çalışanlarının ve diğer muhataplarımızın sorunlarını ve çözüm önerilerini eğilip bükülmeden her platformda dile getirmek ve sorunların çözümünün takipçisi olmaktır" dedi.

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, Tüm Memur Sen Konefederasyonunun dün yapılan genel kurul toplantısında, konfederasyon genel başkanlığı görevine getirildi.

Konfederasyondaki görev değişimiyle ilgili değerlendirme yapan Başkan Demircan, "2013 yılında kurucuları arasında yer aldığım Tüm Memur Sen Konfederasyonumuzun olağan genel kurulunda, yönetim kurulumuzun takdirleri ile genel başkanlığa seçilmiş bulunmaktayım. Geçmiş dönem genel başkanlık görevini yürüten değerli başkanım Sayın Mustafa Çopursuz'a yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ederim" dedi.

Demrican, genel merkezi Ankara'da bulunan konfederasyonun; diyanet ve vakıf çalışanları için Diva Sen, sağlık sosyal hizmet iş kolunda Demokratik Sağlık Sen, eğitim iş kolunda Birlik Eğitim Sen, büro iş kolunda Merkez Büro Sen, yerel yönetim iş kolunda Bil Sen ve tarım orman iş kolunda Tüm Toç Sen olmak üzere 6 iş kolunda sendikanın bir araya gelmesi ile oluştuğunu, yaklaşık 10 bin üyesi olan tam bağımsız bir sivil toplum örgütü olduğunu belirtti. Kısa zamanda diğer iş kollarını da oluşturmayı hedeflediklerini açıklayan Demircan,

"Sorumluğumuzun farkındayız. Amacımız, dün olduğu gibi bundan sonra da özelde konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın üyelerinin, genel de tüm kamu çalışanlarının ve diğer muhataplarımızın sorunlarını ve çözüm önerilerini eğilip bükülmeden her platformda dile getirmek ve sorunların çözümünün takipçisi olmaktır. Gerçek manada kamu çalışanlarının sorunları görmezden gelerek başta enflasyon olmak üzere diğer ekonomik ve sosyal hak kayıplarını yaşamalarına müsaade etmeyeceğiz. Başta sosyal komiteme, kadın kollarımız ve engelli komisyonlarımız ve diğer komisyonlarımızla örnek çalışmalar yapacağız" diye konuştu.

" Türkiye'nin en temiz konfederasyonlarından bir tanesi"

"Tüm Memur Sen, hiçbir partinin arka bahçesi, gençlik kolları veya herhangi bir organı değil" diyen Demircan, "Tüm Memur Sen, parti yada cemaat temsilcilerinin talimatı ile kurulmuş bir yapı değildir. Tüm kamu çalışanlarının ortak hak ve menfaatleri doğrultusunda faaliyetlerini yürüten Türkiye'nin en temiz konfederasyonlarından bir tanesidir. Bu nedenle iradesine ipotek koyulan, mevcut sendikasında söz hakkı olmadığına inan, gerçek manada sendikacılık yapmak isteyen tüm kamu görevlisi arkadaşlarımızı birlikte yönetimin adresi olan Tüm Memur Sen çatısı altında toplanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

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