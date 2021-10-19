Togan Demircan: 'Sağlık idarecileri sözleşmeli değil sınavla atanmalıdır'

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, sağlıkta sözleşmeli statüden vazgeçilerek idarecilerin sınavla atamalarının yapılması gerektiğini söyledi.

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, sağlık idarecilerinin ve sağlık çalışanlarının üzerinden sözleşme dönemlerinin tehdit olmaktan çıkarılması gerektiğini belirterek, "Başhekimi olmayan kurumlara derhal başhekim görevlendirmeleri yapılmalı. 'Bu benden, bu değil' mantığından arınarak liyakati ön planda tutarak sözleşmeli yöneticilik sisteminden vaz geçilmeli. Yönetim kadrolarında proje üreten idarecilere yer verilmeli. Hekim arkadaşlarımızın istifaları önlenmeli. Sağlık çalışanlarının sorunları ve çözüm önerilerine yönelik sendikaya değil, sendikalara kulak verilmeli. Sözleşme imzalayarak dışarıdan kuruma gelen idareci arkadaşlarımızda o kuruma ait kurum hafızası yok, kurumu tanıyıp aidiyet duygusu oluşuncaya kadar sözleşme süresi bitiyor. Bu süreç sil baştan yeniden başlıyor. Doğal olarak yeniden sözleşme imzalayana kadar birçok kuruma çivi dahi çakılmıyor, varsa projeler askıya alınıyor. Bu durumda kaybeden kurumlarımız, çalışanlarımız ve hizmet alanlar oluyor" dedi.

"Sözleşmeli statüden vazgeçerek sınavla sağlık idarecileri atamalarını yapılmalıdır"

Sağlık Bakanlığı dışında sözleşmeli yöneticinin neredeyse bulunmadığını ifade eden Demircan, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Temel dinamiklerimizden bir tanesi olan sağlık hizmetlerinde neden sözleşmeli sağlık idarecileri var? Geçmişte CEO ve genel sekreterlik modelleri denendi ama olmadı. Bir bakanlıktan beş bakanlık çıkartıldı. Aynı binada aynı bakanlığın iki farklı idarecisi asansör kullanımlarını birbirlerine kapattı, bir birlerine yemek dahi vermek istemediler. 'Benim referansım, senin referansını döver' mantığı yürütüldü. Aylardır İstanbul Sağlık Müdürlüğü ile ilgili 'gitti, geldi' söylentileri ile belki müdür bey ve ekip arkadaşlarının performansları düştü. Benzer birçok ilimiz var. Türkiye'nin spesifik hastanelerinin başında başhekimleri yok. Hem sözleşmeli, hem vekil. Bu tezata son verilmeli. Sağlık bakanlığına çağrımız; biran evvel sözleşmeli statüden vazgeçerek diğer bakanlıklarda olduğu gibi sınavla sağlık idarecileri atamalarını yapmalarıdır." - İZMİR

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