TOBB ve Beko iş birliğiyle "Girişimin Kadın Kahramanları" projesinin durağı Konya oldu

KONYA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında gerçekleştirilen roadshowun sekizinci durağı Konya oldu.

Beko açıklamasına göre, Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Tulukçu Erkan, Arçelik Perakende Akademi ve Beko yöneticilerinin katılımı ile düzenlendi. Programda Beko 100 Kadın Bayi projesi kapsamında bayi olmak isteyenlere özel bir panelde detaylar aktarıldı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, "Kadınlar olarak gönüllük ile yapılan tüm görevleri bunun karşılığında bir bedel olduğu için almayız, inanırız ki bu ülkenin nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar çalışmaya başlarsa bu ülke daha zengin olur. Zengin ülkelerde kavga olmaz, biliyoruz ki ekonomisi daima büyüyen Türkiye'de hiçbir sorun yaşamayız. Ekonomi bir ülkenin refah ve huzur içerisinde yaşaması için gerekli olan unsurun tam da kendisidir. Kadınların iş dünyasına girmesi ile daha fazla zengin oluruz, kadınlar ve erkekler birlikte ekonomide söz sahibi olursa pasta büyür ve refah beraberinde gelir." ifadelerini kullandı.

2007'den bu yana TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun pek çok proje yaptığını, pek çok kadını ekonomide ve iş dünyasında var ettiğini aktaran Özen, Girişimin Kadın Kahramanları projesinin ekonomide var olan kadın girişimcilerin, ekonomide güçlü kalmasını sağlamayı, değişime ayak uydurmayı ve gerekli eğitimleri aldırmayı amaçladığını dile getirdi.

TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Tulukçu Erkan ise "TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda kadın girişimci sayımızın artması en temel konumuz, bu bağlamda Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'ni gönülden destekliyoruz. Bu proje kadınların iş hayatında güçlenmesi için Türkiye genelindeki TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun 7 bin girişimci üyesine ulaşma hedefiyle hayata geçiriliyor. TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu ekosistemi içerisinde yer alan girişimci kadınlara bugün burada Perakende Akademisi tarafından verilecek eğitimin yüz yüze gerçekleştirilmesinin yanı sıra Beko 100 Kadın Bayii bilgilendirmesi yapılacağı için heyecanlıyız. Hepinize bugün burada bizimle olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Beko Bayii olmak isteyen kadınlarımıza kapımız sonuna kadar açık"

Beko Satış Direktörü Burak Bilgisel de Beko olarak her zaman kadınların iş dünyasına katılımını desteklediklerini ve yanlarında durduklarını ifade etti.

Bilgisel, şunları aktardı:

"Girişimci kadınların desteklenmesi ve güçlenmesini hedeflediğimiz bu yolda Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında gerçekleştirmeyi çok istediğimiz yüz yüze eğitimlerle Konya'da olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İş hayatındaki cesaretlerinin altını eğitimle doldurabilmek ve kadınların güvenli, rekabetçi ve donanımlı bir şekilde iş hayatında hak ettikleri yerleri almalarına destek olmak bu projenin öncelikli hedefini oluşturuyor. 100 Kadın Bayi Projemiz ile entegre olması sebebiyle eğitimlerden sonra Beko bayisi olmak isteyen İç Anadolu'nun girişimci kadınlarına da kapımızın sonuna kadar açık olduğunu aramıza katılmalarından mutluluk duyacağımızı paylaşmak isterim."

Öte yandan, tüm bölgeleri kapsayan Girişimin Kadın Kahramanları Projesi eğitim toplantıları 2021 Aralık'a kadar sırasıyla Çanakkale, Mersin, Gaziantep, Aydın, Antalya, Karabük ve İzmir'de TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle devam edecek.