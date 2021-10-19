TMO MISIR SATIŞLARI

Hububat ve yem piyasalarındaki anormal gelişmelerin önlenmesi amacıyla, satış fiyatlarımızın ilan edilmesini müteakip başta tüketicilerimiz olmak üzere et, süt ve yem üreticilerimizin maliyetlerinin düşürülmesini teminen Toprak Mahsulleri Ofisinin yetki ve imkanları arttırılarak Yem Regülasyon Çalışması başlatılmıştır.

Bu kapsamda TMO stokları kullanılarak ve dış alımlar ile takviye edilerek hasat dönemi içerisinde piyasaya ürün arzına devam edilmiş, yem fiyatlarındaki artışlarının önemli ölçüde önüne geçilmiştir.

Bu doğrultuda Toprak Mahsulleri Ofisince Kasım ayından itibaren yemlik mısırlar 2. 500 TL/Ton fiyatla kullanıcılarına yönelik satışa açacaktır.

Yem Regülasyonu kapsamındaki mısır satışlarımız buğday ve arpa satışlarımız gibi sezon boyunca devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

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