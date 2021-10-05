TMMB Başkanı Şentop'un eşi Sabriye Şentop ve milletvekili eşlerinden eylemdeki ailelere ziyaret - Haberler
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TMMB Başkanı Şentop'un eşi Sabriye Şentop ve milletvekili eşlerinden eylemdeki ailelere ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
TMMB Başkanı Şentop'un eşi Sabriye Şentop ve milletvekili eşlerinden eylemdeki ailelere ziyaret

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki evlat nöbeti 764. gününde devam ediyor.

DİYARBAKIR (İHA) - Çocuklarının terör örgütü Pkk mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki evlat nöbeti 764. gününde devam ediyor. Ailelere bir destekte TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop ve milletvekili eşlerinden geldi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 764. gününde de sürüyor. Ailelerin direnişine bir destek ziyareti de TBMM Başkan Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati'nin eşi Özlem Nebati, Çankırı, İstanbul, Rize milletvekillerinin eşleri Zuhal Akbaşoğlu, Tülay Turan, Hilal Camlı, Tülay Bak, AK Parti Milletvekili Oya Eronat'ın beraber olduğu heyetten geldi. Ailelerle bir araya gelerek dertlerini dinleyen ve desteklerini belirten Sabriye Şentop, ailelerin çalınmış gelecekleri geri istediklerini belirtti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Şentop, "Diyarbakır annelerini ziyaret ettik. Hepsinin acısını, çığlıklarını derinden içimizde hissediyoruz, çünkü bir çocuğun evden çalınması o ailelerin hayalleri çalınması demek anne olarak özellikle. Bu çocukları çaldıkları zaman bu çocukların geleceği gittiği için aileleri travma yaşıyor. Bunlar çalınmış geleceklerini geri istiyorlar, biz annelerimizin sonuna kadar arkasındayız onları destekliyoruz. Annelerin sessiz çığlığı ses verdi, çocuklar geri geldi. Biz bütün çocukların geri gelmesini istiyoruz, ailelerine geri dönmelerini istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda hepsi döner ve yüzleri güler" dedi.

(Murat Başal/İHA)

TMMB Başkanı Şentop'un eşi Sabriye Şentop ve milletvekili eşlerinden eylemdeki ailelere ziyaret

TMMB Başkanı Şentop'un eşi Sabriye Şentop ve milletvekili eşlerinden eylemdeki ailelere ziyaret

TMMB Başkanı Şentop'un eşi Sabriye Şentop ve milletvekili eşlerinden eylemdeki ailelere ziyaret

TMMB Başkanı Şentop'un eşi Sabriye Şentop ve milletvekili eşlerinden eylemdeki ailelere ziyaret

TMMB Başkanı Şentop'un eşi Sabriye Şentop ve milletvekili eşlerinden eylemdeki ailelere ziyaret

TMMB Başkanı Şentop'un eşi Sabriye Şentop ve milletvekili eşlerinden eylemdeki ailelere ziyaret

TMMB Başkanı Şentop'un eşi Sabriye Şentop ve milletvekili eşlerinden eylemdeki ailelere ziyaret

TMMB Başkanı Şentop'un eşi Sabriye Şentop ve milletvekili eşlerinden eylemdeki ailelere ziyaret

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