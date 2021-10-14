TKDK'nin Çorum'daki 2021 hibe desteğinin 40 milyon lirayı aşması bekleniyor

ÇORUM (AA) - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun ( Tkdk ) 2021 yılında 144 projeye 22,5 milyon lira hibe ödemesi yaptığını, yıl sonuna kadar tamamlanacak 125 projeyle birlikte bu rakamın 40 milyon lirayı aşmasının hedeflendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Çiftçi, TKDK Çorum Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer'i kabulünde kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çiftçi, 2021'in, TKDK'nin Çorum'da bir yılda en fazla hibe desteği verdiği yıl olmasını beklediğini belirtti.

TKDK'nin kurulduğu 2013 yılından bugüne kadar yatırım tutarı 363 milyon lira olan 1063 projeye 180 milyon lira hibe sağladığını vurgulayan Çiftçi, şu bilgileri paylaştı:

"2020'de İl Koordinatörlüğümüz, 173 projeye 26 milyon lira hibe ödeyerek, ilk hibe ödemeye başladığı 2013 yılından bu yana en yüksek hibeyi ödemişti. Aynı zamanda İl Koordinatörlüğümüz 2019 ve 2020 yıllarında aldığı projelerin yüzde 80'inden fazlasını tamamlayarak Türkiye'nin en başarılı ili olmuştu. 2021 yılı özeline baktığımızda sene başından bugüne kadar 144 projeye 22,5 milyon lira hibe ödemesi yapılmış olup, yıl sonuna kadar 125 proje daha tamamlanarak 40 milyon liranın üzerinde hibe ödemesi hedeflenmektedir. Yapılan ödemeler ve yıl sonuna kadar yapılacak ödemelerle birlikte, 2021 yılı bugüne kadar hibe ödemesinin en çok yapıldığı yıl olacak." ifadelerini kullandı.

TKDK'nın Çorum'da destek verdiği yatırımların yüzde 40'ının genç, yüzde 25'inin de kadın yatırımcılardan oluştuğuna dikkati çeken Çiftçi, şunları kaydetti:

"TKDK hem genç hem de kadın girişimcilere proje seçiminde pozitif ayrımcılık uygulayarak bu girişimcilerin öne çıkmasını sağlıyor. TKDK hayvancılık, işleme-pazarlama ve çiftlik faaliyetlerini çeşitlendirmeye yönelik kırsal alan yatırımlarına destek veriyor. Süt, yumurta, kırmızı ve beyaz et üretimi ile süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, süt toplama merkezleri, et parçalama ve işleme tesisleri ile kesimhaneler, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması tesisleri ile meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve depolanması, bitkisel üretim, mantarcılık, seracılık, arıcılık, katma değerli ürünler, el sanatları, kırsal turizm, makine parkları, su ürünleri yetiştiriciliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarına destek veriyor. Destek, yapım işleri, makine-ekipman alımları, proje hazırlık giderleri ve görünürlük harcamalarını içeriyor. Sektörüne göre değişmekle birlikte projelerin 500 bin avro ile 3 milyon avroya kadar olan kısmına yüzde 40 ile 70 oranında hibe veriliyor. Yatırımlardaki harcamalar KDV ve diğer vergilerden muaf tutuluyor. Yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızın İl Koordinatörlüğümüzle irtibat kurmalarını, en doğru bilgiyi yetkililerden ve uzman personelden almalarını tavsiye ediyorum."