TKDK Muş Koordinatörü Turan, girişimcilerle bir araya geldi

MUŞ (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ( Tkdk ) Muş Koordinatörü Mehmet Emin Turan, IPARD II 10. Başvuru Çağrısı kapsamında proje sunan girişimcilerle toplantı gerçekleştirdi.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan TKDK'nın, IPARD programı kapsamında geri ödemesiz finansal desteklerle kırsalda yatırımların hayata geçmesini sağladığını ifade etti.

Avrupa Birliği ve ulusal bütçeden sağlanan fonların hibe desteği olarak yatırımlara aktarıldığını, KDV muafiyeti ile yatırım yapmak isteyen girişimcilere büyük avantajların sağlandığını ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"IPARD II 10. Başvuru Çağrısı ile destekleme faaliyetleri devam ederken, kurum tarafından uygun görülen yatırımların hayata geçmesi amacıyla avans, hibe artırımı, fiyat iyileştirmesi gibi çalışmalarla yatırımcılara verilen destekler devam ediyor. Sözleşme imzalayacak yatırımcılara avans kullanma imkanı tanıyoruz. IPARD fonlarının kullanımını artırmak, daha fazla yatırımın bu desteklerden faydalanmasını sağlamak adına büyük gayret gösteriyoruz. Burada önemli olan başvuru sahiplerinin proje eksiklerini bir an önce tamamlaması. Projesi desteklemeye uygun görülen yatırımcılarımız sözleşme imzaladıktan sonra teminat mektubu getirmek koşuluyla kurumumuzdan hibe desteğinin yarısını avans olarak alabilecekler. Bu sizler için çok önemli bir avantaj."

Önceki çağrı dönemlerinde desteklemeye hak kazanan yatırımların tamamlanmasıyla hibe ödemelerinin yapılacağını aktaran Turan, 2021 yılı sonuna kadar yapılması planlanan hibe ödemelerinin ilin ekonomisine de olumlu yansıyacağını vurguladı.

10. Çağrı kapsamında hibe oranlarının yükseltildiğini ifade eden Turan, "Hayvancılıkla işleme ve pazarlama yatırımlarını kapsayan son çağrı ile ilgili hibe oranları artırıldı. Kurum merkezimiz tarafından hibe oranı alt limiti yüzde 50'den yüzde 60'a yükseltildi. 40 yaşın altında olan başvuru sahipleri için hibe oranları yüzde 70'e kadar yükseldi. KDV muafiyetiyle birlikte yatırım desteklemelerinde önemli bir artış olduğunu söylemek gerek. Kurumumuz daha fazla yatırımın hayata geçmesi adına desteklemelerini sürdürüyor." diye konuştu.

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