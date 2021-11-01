TKDK İLE 2021'DE HAYAT BULAN YATIRIMLAR

TKDK İLE 2021'DE HAYAT BULAN YATIRIMLARTarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteklerinden faydalanan girişimciler, Avrupa Birliği standartlarında yatırımları 2021'de de illerine kazandırmaya devam ediyor. Hayallerin projelere, projelerin yatırıma dönüştüğü teşebbüslerle kırsalda istihdam olanakları çeşitleniyor. Genç yatırımcı Kahramanmaraş'ta aylık 5 ton gıda üretiyorKahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki girişimci Yunus Emre Ünal, çalışma hayatında pekmez ve pekmez ürünleri, salça, tarhana gibi ürünlerin ticaretiyle uğraştı. Daha sonra çevresinin tavsiyesi üzerine bu yiyeceklerin üretimini yapmaya karar verdi. TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğüne başvurarak kurulumu 2, 7 milyon liraya mal olacak proje başvurusu yaptı. Projesi onaylanınca Ayaklıcaoluk Mahallesi'nde inşa ettiği yatırımını tamamladı ve 1, 2 milyon TL hibe aldı. 8 kişinin istihdam edildiği işletmede bir sezonda 50 ton üzüm işleniyor. Yöresel ürünler bazında aylık 5 ton üretim yapan işletmenin ürünleri yurt içinde satışın yanı sıra Almanya, Polonya ve Hollanda başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor. ***Kadın muhtardan kırsal turizm yatırımıAmasya'nın Taşova ilçesinde 18 yıldır muhtarlık yapan 42 yaşındaki Gülnur Kara, bir bilgilendirme toplantısında Avrupa Birliği'nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak için hazırladığı Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamında TKDK'nın yatırımcılara sunduğu hibe desteklerini öğrendi. Desteklerden faydalanarak yatırım yapmaya karar verdi ve TKDK Amasya İl Koordinatörlüğüne 1, 1 milyon liralık otel-restoran projesi dosyası sundu. Projesinin onaylanmasıyla ilçedeki metruk bir binayı modernize ederek faaliyete başladı ve 515 bin TL hibe aldı. Tesiste 6 vatandaşa istihdam sağlanıyor. ***13 milyon liraya kurulan dondurma fabrikasında 100 vatandaşa istihdamMalatya'da yaşayan girişimci Hamdi Arı, Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen tanıtım toplantısında TKDK ile tanıştı. Hibe desteklerinden yararlanmak için dondurma fabrikası projesi hazırlayarak TKDK Malatya İl Koordinatörlüğüne sundu. Projesinin onaylanmasının ardından Yeşilyurt 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne kurduğu fabrikanın yapım çalışmalarını tamamladı ve 13 milyon liralık yatırımının 4 milyonunu hibe aldı. 14 bin 250 metrekare arazi üzerine 750 metrekare kapalı alanla inşa edilen tesis, ilk kurulduğunda sadece 1 makineyle günlük 1-2 ton dondurma üretirken, İtalya'dan getirilen ikisi çok yüksek kapasiteli olmak üzere 6 makineyle günlük 40 ton üretim kapasitesine ulaştı. Fabrikada 20 çeşit dondurma üretiliyor ancak farklı aromalarla üretim yapıldığında bu sayı 44'e çıkıyor. Gıda güvenliği için gerekli ISO 9001: 2008, ISO 22000, BRC, Helal Gıda Sertifikası, 14000 Çevre Yönetim Sistemleri belgelerine de sahip bulunuyor. Fabrikanın İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Samsun gibi büyük illerde bayilikleri faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda Gürcistan, Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Kuveyt'e ihracat yapılıyor. Ham madde ihtiyacının bölgedeki süt üreticilerinden tedarik edildiği tesiste 100 vatandaş istihdam ediliyor. ***Kadın mimar tasarım yeteneğini seramik üretimiyle birleştirdiKütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki mimar Gül Avcı, TKDK'nın bilgilendirme toplantıları aracılığıyla hibe desteklerini öğrendi. Aile bireylerinin de desteğini alarak tasarım yeteneğini seramik üretimiyle birleştirerek yatırım yapmaya karar verdi. Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirdiği 2, 9 milyon TL'lik yatırımı karşılığında TKDK'dan yaklaşık 1, 5 milyon TL hibe aldı. Büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 30 kişiye istihdam sağlanan tesiste üretilen kupa bardak, kase ve fincan gibi ürünler Türkiye'nin çeşitli şehirlerine gönderiliyor. ***Kadın girişimci Diyarbakır'a piknik alanı kurduDiyarbakır'ın Eğil ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki kadın girişimci Vasfiye Çetinkaya, bilgilendirme toplantısında IPARD Programı hibelerini öğrendi. Eşi daha önce hizmet sektöründe çalışmaktaydı ve eşinin kendi işlerinde çalışması için yatırım yapmaya karar verdi. TKDK Diyarbakır İl Koordinatörlüğüne restoran ve piknik alanı projesi sundu. Proje onaylandıktan sonra Küme Evleri Mahallesi'nde 2, 2 milyon liraya mal olan yatırımını tamamlayarak yüzme havuzu, restoran ve çocuk oyun alanları için TKDK'dan 1, 4 milyon TL hibe aldı. Kayaların içine oyulmuş eski çağlardan kalma bir tandırın yer aldığı ve doğa güzelliğine sahip piknik alanı, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor. Tesiste 32 vatandaş istihdam ediliyor.

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