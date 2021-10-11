Tiyatroseverler, 'Nefes'te buluştu

Çığa, Yunus Emre ile Hacı Bektaş-ı Veli arasında "Buğday mı istersin yoksa nefes mi?" sorusuyla bilinen olay üzerinden günümüze göndermelerde bulundu.

Pandemi sebebiyle ara verilen Bağcılar Belediyesi kültür etkinlikleri Ekim ayıyla birlikte yeniden başladı. Konser ve seminerlerden sonra sanatseverler, açık hava tiyatrosuyla buluştu. Fatih Mahallesi Yürüyüş Yolu'nda düzenlenen "Nefes" isimli tek kişilik tiyatro oyununa soğuk havaya rağmen yoğun ilgi vardı. Sahneye çıkan sanatçı Nazlı Çığa, davetlileri müzik eşliğinde tarihsel bir yolculuğa çıkardı.

Mesajlar verdi

"Annelik", "İnsan olmak", "Kardeşlik", "Barış" gibi değerlere vurgu yapan Çığa daha sonra Yunus Emre ile Hacı Bektaşi Veli Hazretleri arasında yaşanan menkıbeye değindi. Kıtlık zamanı buğday isteyen Yunus Emre'ye Hacı Bektaş-ı Veli'nin sorduğu "Buğday mı istersin yoksa nefes mi?" sorusu üzerinden mesajlar verdi.

Oyunun sonunda Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin, Çığa'ya teşekkür edip çiçek takdim etti.

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