Tiyatroseverler, 'Nefes'te buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tiyatroseverler, 'Nefes'te buluştu

Bültenler - Haberler | Güncel
Tiyatroseverler, 'Nefes'te buluştu

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği açık hava tiyatro etkinliklerinde sanatçı Nazlı Çığa, "Nefes" isimli tek kişilik oyunda Bağcılarlılarla bir araya geldi.

Çığa, Yunus Emre ile Hacı Bektaş-ı Veli arasında "Buğday mı istersin yoksa nefes mi?" sorusuyla bilinen olay üzerinden günümüze göndermelerde bulundu.

Pandemi sebebiyle ara verilen Bağcılar Belediyesi kültür etkinlikleri Ekim ayıyla birlikte yeniden başladı. Konser ve seminerlerden sonra sanatseverler, açık hava tiyatrosuyla buluştu. Fatih Mahallesi Yürüyüş Yolu'nda düzenlenen "Nefes" isimli tek kişilik tiyatro oyununa soğuk havaya rağmen yoğun ilgi vardı. Sahneye çıkan sanatçı Nazlı Çığa, davetlileri müzik eşliğinde tarihsel bir yolculuğa çıkardı.

Mesajlar verdi

"Annelik", "İnsan olmak", "Kardeşlik", "Barış" gibi değerlere vurgu yapan Çığa daha sonra Yunus Emre ile Hacı Bektaşi Veli Hazretleri arasında yaşanan menkıbeye değindi. Kıtlık zamanı buğday isteyen Yunus Emre'ye Hacı Bektaş-ı Veli'nin sorduğu "Buğday mı istersin yoksa nefes mi?" sorusu üzerinden mesajlar verdi.

Oyunun sonunda Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin, Çığa'ya teşekkür edip çiçek takdim etti.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammet Emin Akbaşoğlu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Sergen Ezgi Mola
Spor Ali Koç Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Emine Erdoğan Mustafa Varank Mehmet Nuri Ersoy Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tiyatroseverler, 'Nefes'te buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 12:42:04. #1.11#