Tırın su deposuna gizlenmiş 470 cep telefonu ele geçirildi - Haberler
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Tırın su deposuna gizlenmiş 470 cep telefonu ele geçirildi

AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Tırın su deposuna gizlenmiş 470 cep telefonu ele geçirildi

Şanlıurfa'da, düzenlenen operasyonda, bir tırın su deposuna gizlenmiş şekilde gümrük kaçağı 470 cep telefonu ele geçirildi.

GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa'da, düzenlenen operasyonda, bir tırın su deposuna gizlenmiş şekilde gümrük kaçağı 470 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, Şanlıurfa- Gaziantep otoyolu bağlantı noktasında durdurulan bir tırda arama yapıldı.

Aracın su deposu kısmına gizlenmiş 470 akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak tır sürücüsü gözaltına alındı.

AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri
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