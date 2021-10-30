Tırın önüne aniden çıkan otomobil kazaya sebep oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tırın önüne aniden çıkan otomobil kazaya sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tırın önüne aniden çıkan otomobil kazaya sebep oldu

Kocaeli D-100 Karayolunda önüne çıkan otomobile çarpmamak için ani fren yapan tır, bariyerlere çarparak durabildi.

İSTANBUL (İHA) - Kocaeli D-100 Karayolunda önüne çıkan otomobile çarpmamak için ani fren yapan tır, bariyerlere çarparak durabildi. Tır şoförü yaralanırken, trafikte yoğunluk yaşandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolunda İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 41 AHF 202 plakalı DAF marka tır şoförü, bir otomobilin önüne çıkması üzerine çarpmamak için ani fren yaptı. Şoförün ani fren yapması nedeniyle kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarparak durabildi. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Yardım Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansa alarak hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Tırın önüne aniden çıkan otomobil kazaya sebep oldu

Tırın önüne aniden çıkan otomobil kazaya sebep oldu

Tırın önüne aniden çıkan otomobil kazaya sebep oldu

Tırın önüne aniden çıkan otomobil kazaya sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Güvenlik nedeniyle gece yarısı çıkabildi! Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz tahliye oldu

Güvenlik nedeniyle gece yarısı çıkabildi! Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz tahliye oldu

 Direksiyon başında derin uyku pahalıya patladı: 4 yaralı

Direksiyon başında derin uyku pahalıya patladı: 4 yaralı

 Elazığ'da minibüsün çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da minibüsün çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title