Tırın kasasından dökülen salçalar faciaya neden oldu: 1 ölü, 10 yaralı - Haberler
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Tırın kasasından dökülen salçalar faciaya neden oldu: 1 ölü, 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tırın kasasından dökülen salçalar faciaya neden oldu: 1 ölü, 10 yaralı Balıkesir'de salça yüklü tırın kapağı açılınca yere dökülen salçalar ortalığı savaş alanına çevirdi.

BALIKESİR (İHA) - Tırın kasasından dökülen salçalar faciaya neden oldu: 1 ölü, 10 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'de salça yüklü tırın kapağı açılınca yere dökülen salçalar ortalığı savaş alanına çevirdi. 18 araç kayarak kaza yaparken, zincirleme kazada 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Balıkesir Susurluk yolunda bir tırın kasasından dökülen salçalar faciaya neden oldu. Zincirleme kazada 18 araç kaydı, 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Balıkesir-Bursa Karayolu 15. kilometresi Yeniköy mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 10 AGD 046 plakalı salça yüklü tırdan yola saçılan salçalardan dolayı kayan 18 araç birbirine çarptı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre araçlarda bulunanlardan 1 kişi öldü 10 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla en yakındaki hastanelere götürüldü.

Ekipler yol temizleme ve araçları kaldırma çalışmasını sürdürürken, ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

Tırın kasasından dökülen salçalar faciaya neden oldu: 1 ölü, 10 yaralı

Tırın kasasından dökülen salçalar faciaya neden oldu: 1 ölü, 10 yaralı

Tırın kasasından dökülen salçalar faciaya neden oldu: 1 ölü, 10 yaralı

Tırın kasasından dökülen salçalar faciaya neden oldu: 1 ölü, 10 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Bahadır Demirçeviren - Son Dakika Haberleri
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