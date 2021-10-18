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Tırın dorsesi alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tırın dorsesi alev alev yandı

Siverek-Diyarbakır karayolunda seyir halinde bulunan bir tırın dorsesi alev alev yandıOlay, Siverek-Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi.

DİYARBAKIR (İHA) - Siverek- Diyarbakır karayolunda seyir halinde bulunan bir tırın dorsesi alev alev yandı

Olay, Siverek-Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır istikametinden Siverek'e doğru seyir halinde bulunan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tırın dorsesinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, tırın şoför kabinini dorseden ayırarak olay yerine itfaiye çağırdı.

Olay yerine intikal eden itfaiyenin tüm müdahalesine rağmen dorse tamamen yandı. Yangın nedeniyle Diyarbakır-Siverek karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Tırın dorsesi alev alev yandı

Tırın dorsesi alev alev yandı

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Haber: Tırın dorsesi alev alev yandı - Haberler
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