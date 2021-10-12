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Tire'nin altyapısı güçleniyor

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Tire'nin altyapısı güçleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Tire'de altyapı ve çevre sorunlarını yaklaşık 30 milyon liralık yatırımla çözüme kavuşturuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Tire'de altyapı ve çevre sorunlarını yaklaşık 30 milyon liralık yatırımla çözüme kavuşturuyor. İlçede başlatılan içme suyu ve kanalizasyon şebekesi yenileme çalışmaları devam ediyor.

İZSU Genel Müdürlüğü, Tire'nin ekonomik ömrünü yitiren içme suyu hatlarıyla eskiyen kanalizasyon hatlarında başlattığı yenileme çalışmalarına devam ediyor. 2. etap çalışmaları devam eden proje kapsamında yüksek oranda kayıp ve kaçaklara neden olan içme suyu iletim ve şebeke hatları basınca dayanıklı yeni hatlarla yenileniyor.

Sağlıklı altyapı, kesintisiz su

İZSU, ilçenin içme suyu ihtiyacını kesintisiz şekilde karşılamak için yeni su kaynakları çalışmalarını da sürdürüyor. Tire merkez, Kurşak, Değirmendere, Büyükkemerdere, Kabaklı, Işıklar, Ayaklıkırı, Gökçen, Yamandere, Boynuyoğun ve Peşrefli mahallerinde olmak üzere 12 sondaj kuyusu hizmete alındı. İçme suyu şebeke hatlarının yenilendiği sokak ve caddelerde 3 bin 500 metre uzunluğunda kanalizasyon şebeke hattı da yenileniyor.

Asfalt ve parke taşı çalışmaları sürüyor

İlçe merkezi, Bahariye, Dumlupınar, Ertuğrul, Yeni, Cumhuriyet, İpekçiler, Turan, Kurtuluş, İhsaniye mahallelerinde toplamda 75 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesinin yenileme çalışmaları tamamlandı. Bölgede başlatılan asfalt ve parke taşı döşeme çalışmaları da kısa süre içinde tamamlanacak.

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