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Tire'de pazar yerinde hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı

AA / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel
Tire'de pazar yerinde hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı

İzmir'in Tire ilçesinde pazar yerinden yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

TİRE, İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde pazar yerinden yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçede kurulan pazar yerinde N.E'nin 5 bin lirası, H.Y'nin ise 3 bin 100 lirasının yankesicilik yöntemiyle çalındığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis, hareketlerinden şüphelendiği 2 kişiyi takibe aldı. Ekipler, pazar yerinden çıkarken şüpheli H.K. ve H.K'yi yakaladı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında 8 bin 570 lira ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındı.

Mağdur N.E. ve H.Y'nin paraları, polis ekiplerince kendilerine teslim edildi.

Yankesicilik suçlarından kayıtları bulunduğu öğrenilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Dilek Ayvalı - Son Dakika Haberleri
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