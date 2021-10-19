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Tire'de Muhtarlar Günü kutlandı

AA / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel
Tire'de Muhtarlar Günü kutlandı

İzmir'in Tire ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene muhtarların yanı sıra Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Tire Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu ile daire amirleri katıldı.

Tire Akyurt Köyü Muhtarı Zihni Çetin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı da yapan Zihni Çetin, muhtarların millet ile devlet kurumları arasında "aracı rolü oynadığını" ve katılımcılığın sağlanmasında da önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.

AA / Dilek Ayvalı - Son Dakika Haberleri
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