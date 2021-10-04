Tire'de, Dünya Hayvanları Korumu Günü etkinliği düzenlendi - Haberler
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Tire'de, Dünya Hayvanları Korumu Günü etkinliği düzenlendi

AA / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel
Tire'de, Dünya Hayvanları Korumu Günü etkinliği düzenlendi

Tire ilçesinde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Tire ilçesinde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Tire Mehmet Titiz Anaokuluna konuşmacı olarak davet edilen Veteriner Özge Yazar Okur, sokak hayvanları, hayvanlara nasıl yaklaşılması gerektiği, hayvan davranışları, hayat kurtaran köpekler konularında minik öğrencilere bilgiler verdi.

Okur, yaptığı açıklamada, "Bugün burada bir sosyal sorumluluk projesi olarak 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde anaokulu öğrencilerine sunum yaptım. Öğrencilere, hayvanlara nasıl yaklaşmaları gerektiğini anlattım. Hayvan sevgisinin önemine değindim." diye konuştu.

Tire'de, Dünya Hayvanları Korumu Günü etkinliği düzenlendi

Tire'de, Dünya Hayvanları Korumu Günü etkinliği düzenlendi

Tire'de, Dünya Hayvanları Korumu Günü etkinliği düzenlendi

Tire'de, Dünya Hayvanları Korumu Günü etkinliği düzenlendi

AA / Dilek Ayvalı - Son Dakika Haberleri
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