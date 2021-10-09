Tıraş makinesi ve kalemin içine uyuşturucu gizlemiş - Haberler
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Tıraş makinesi ve kalemin içine uyuşturucu gizlemiş

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tıraş makinesi ve kalemin içine uyuşturucu gizlemiş

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kişiden, tıraş makinesi ve kalem içerisine gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kişiden, tıraş makinesi ve kalem içerisine gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Çaldıran Mahallesi'nde şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde H.Y. olduğu belirlenen kişinin üzerinden tıraş makinesi ve kalem çıktı.

Uyuşturucuyu tıraş makinesi ve kaleme gizlemiş

Tıraş makinesi ve kalemin içini açan polis ekipleri, aletlerin içerisine gizlenmiş halde uyuşturucu madde buldu. Yapılan daralı tartımda toplam 2,68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli H.Y., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. - İZMİR

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