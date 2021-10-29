KIRIKKALE (İHA) - Tır üzerinde mehter takımlı "Cumhuriyet Bayramı" coşkusu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mehter takımı, tır dorsesinde mahalleleri dolaşarak vatandaşlara konser verdi.

Kırıkkale Belediyesi mehter takımı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türk bayrakları ile donatılan tır üzerinde mahalleleri dolaştı, vatandaşlara konser verdi. Vatandaşlarda, evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıktı, o anları cep telefonları ile ölümsüzleştirdi.

Mehterbaşı Erdoğan Savaş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatıyla 2 yıldır pandemi sürecinde ve her bayramda vatandaşlara konser verdiklerini belirtti. Savaş, "Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı sağ olsun 2 yıldır pandemi sürecinde her bayramda bu talimatı veriyor. İnsanlarımız pandemiden baya sıkıldı. O yüzden iyi bir moral oluyor halkımıza, hemşerilerimize bundan sonrada inşallah başkanımızın talimatıyla yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın ilgisi gayet güzel, bütün bayramlarda görüyoruz. Bugün biraz erken başlayacağız, insanlarımızın teveccühü onlara çok teşekkür ediyorum. İnsanlarımız da sağ olsun güzel tepkiler veriyor. Onlardan Allah razı olsun" dedi.