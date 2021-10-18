TIR sürücülerinin 'yol verme' inatlaşması kazayla bitti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TIR sürücülerinin 'yol verme' inatlaşması kazayla bitti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
TIR sürücülerinin 'yol verme' inatlaşması kazayla bitti

TIR sürücülerinin 'yol verme' inatlaşması kazayla bittiANKARA'da sürücüleri trafikte birbirine yol vermemek için inatlaşan iki TIR'ın çarpıştığı kaza cep telefonu ile görüntülendi.

ANKARA (DHA) - TIR sürücülerinin 'yol verme' inatlaşması kazayla bitti

ANKARA'da sürücüleri trafikte birbirine yol vermemek için inatlaşan iki TIR'ın çarpıştığı kaza cep telefonu ile görüntülendi.

Kaza, öğle saatlerinde İstanbul- Ankara yolu üzerindeki Saray Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul yönüne giden iki TIR'ın sürücüsü, yol verme konusunda inatlaştı. Yolun iki şeridini kapatıp yan yana ilerleyen iki TIR'ın dorseleri bu sırada zaman zaman birbirine temas etti. Trafiği tehlikeye sokan iki sürücü, 15 dakika boyunca bu şekilde seyretti. İki TIR, sürücülerinin inatlaşması sonucu çarpıştı. TIR'ların çarpışma anı, bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hasarlı kaza nedeniyle yol kısı süre ulaşıma kapandı.

TIR sürücülerinin 'yol verme' inatlaşması kazayla bitti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

 Sağlık Bakanlığının açıkladığı 2-8 Ekim verilerine göre, 100 bin kişide haftalık Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da 356,49, İstanbul'da 274,98, İzmir'de...

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 2-8 Ekim verilerine göre, 100 bin kişide haftalık Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da 356,49, İstanbul'da 274,98, İzmir'de...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title