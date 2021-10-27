Tır şoförü isyan etti: Emniyet şeridinde oluşan yoğunluğu böyle görüntüledi - Haberler
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Tır şoförü isyan etti: Emniyet şeridinde oluşan yoğunluğu böyle görüntüledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tır şoförü isyan etti: Emniyet şeridinde oluşan yoğunluğu böyle görüntüledi

İstanbul'da yoğun trafikte emniyet şeridine kullanarak diğer araçları da tehlikeye düşüren sürücüler böyle görüntülendi.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da yoğun trafikte emniyet şeridine kullanarak diğer araçları da tehlikeye düşüren sürücüler böyle görüntülendi. Emniyet şeridinden gidenlere tepki gösteren tır şoförü, "hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Hadımköy - Esenyurt yolu üzerinde oluşan yoğun trafikte kaçmaya çalışan bazı sürücüler, emniyet şeridine girdi. Emniyet şeridini kullanan sürücüler, hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Bu duruma tepki gösteren bir tır şoförü ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Tır şoförü "emniyet şeridinden gidenlere hakkımı helal etmiyorum" diyerek tepkisini dile getirdi. - İSTANBUL

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