TIR'ın yakıt deposunda 87 kilo eroin ele geçirildi - Haberler
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TIR'ın yakıt deposunda 87 kilo eroin ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Haberler | Güncel
TIR'ın yakıt deposunda 87 kilo eroin ele geçirildi

GAZİANTEP'te, polisin arama yaptığı TIR'ın yakıt deposunda 87 kilogram eroin ile 30 kilogram afyon sakızı ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polisin arama yaptığı TIR'ın yakıt deposunda 87 kilogram eroin ile 30 kilogram afyon sakızı ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi girişindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan TIR'da arama yaptı. TIR'ın yakıt deposuna gizlenen 87 kilogram eroin ve 3 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, TIR sürücüsünü gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.


TIR'ın yakıt deposunda 87 kilo eroin ele geçirildi

TIR'ın yakıt deposunda 87 kilo eroin ele geçirildi

TIR'ın yakıt deposunda 87 kilo eroin ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi: Bakan Soylu: 405 kilo 600 gram eroin yakalandı

Son dakika haberi: Bakan Soylu: 405 kilo 600 gram eroin yakalandı

 İçişleri Bakanı Soylu, Van ve Hakkari'deki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Van ve Hakkari'deki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı.
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