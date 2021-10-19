TIR'IN DEVİRDİĞİ ELEKTRİK DİREĞİ İKİ ARACA ÇARPIP, BİR MİNİBÜSÜN ÖN CAMINDAN GİRDİ

AFYONKARAHİSAR'da, TIR'ın çarpıp devirdiği elektrik direği, 2 araca çarpıp, ardından bir minibüsün ön camından girdi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Afyonkarahisar Çevreyolu üzeri, Osb kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mehmet C. yönetimindeki 03 AD 239 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Yan yola devrilen elektrik direği, seyir halinde plakası tespit edilemeyen bir araca çarptı. Bu aracın sürücüsü kaçarken, çarpmanın etkisiyle havalanıp N.G.'nin kullandığı otomobile çarpan elektrik direği, ardından Nuri Çelik yönetimindeki 03 AAF 094 plakalı minibüsün şoför kısmının ön camından girdi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

'DİREK BAŞKA ARACA ÇARPIP BANA VURDU'

Kazanın nasıl yaşandığını anlatan minibüsün sürücüsü Nuri Çelik, "Önümde TIR vardı. TIR birden döndü direğe vurdu. Direk yere düştü. Başka bir araç direğe vurdu, bu kişi direkt kaçtı zaten. Elektrik direği ardından başka bir arabaya vurup uçtu ve bana vurdu. Allah'a çok şükür verilmiş sadakamız varmış kurtulduk yani" diye konuştu.