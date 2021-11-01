TIR'IN ÇARPIP KAÇTIĞI YAYA YAŞAMINI YİTİRDİ - Haberler
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TIR'IN ÇARPIP KAÇTIĞI YAYA YAŞAMINI YİTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı Hasan Kıyakkaş (55) yaşamını yitirdi.

ANKARA (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı Hasan Kıyakkaş (55) yaşamını yitirdi. Polis, kazadan sonra olay yerinden kaçan TIR sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, saat 21.20 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu üzerinde bulunan Ergenekon Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Kıyakkaş'a, Ankara yönüne giden sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kıyakkaş yaklaşık 20 metre sürüklendi. TIR sürücüsü olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Kıyakkaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kıyakkaş'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

Polis, kaza sonrası olay yerinden kaçan TIR sürücüsünün kimliğini tespit edip yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kaza nedeniyle karayolda uzun kuyruklar oluştu. Polis, kazayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

TIR'IN ÇARPIP KAÇTIĞI YAYA YAŞAMINI YİTİRDİ

TIR'IN ÇARPIP KAÇTIĞI YAYA YAŞAMINI YİTİRDİ

TIR'IN ÇARPIP KAÇTIĞI YAYA YAŞAMINI YİTİRDİ

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