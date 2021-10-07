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TIR'ın çarpıp kaçtığı otomobil takla attı

Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel
TIR'ın çarpıp kaçtığı otomobil takla attı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, TIR'ın çarpıp kaçtığı otomobilin sürücüsü Ökkeş A. (41), takla atarak ters dönen araçtan yara almadan kurtuldu.

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, TIR'ın çarpıp kaçtığı otomobilin sürücüsü Ökkeş A. (41), takla atarak ters dönen araçtan yara almadan kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı- Kahramanmaraş yolunda meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezi yönünde ilerleyen plakası ve sürücünün ismi öğrenilemeyen TIR, aynı yöne seyir halindeki Ökkeş A.'nın kullandığı 27 AHK 159 plakalı otomobile çarpıp, kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters dönerken, sürücü Ökkeş A., kazadan  yara almadan kurtuldu. İhbarla olay yerine gelen polis, kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.


TIR'ın çarpıp kaçtığı otomobil takla attı

TIR'ın çarpıp kaçtığı otomobil takla attı

TIR'ın çarpıp kaçtığı otomobil takla attı

Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Son Dakika Haberleri
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