Tır dorsesindeki 107 kilo eroinle yakalanan 4 kişi tutuklandı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de Narkotik ekiplerince durdurulan iki ayrı tırda 107 kilogram eroinle yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Olay önceki gün akşam saatlerinde TEM İzmit geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yapılan fiziki ve teknik takibin ardından uyuşturucu taşıdığı belirlenen iki tır, polis ekiplerince takibe alındı. Şüpheli iki tırın Kocaeli sınırına girdiğini belirlenen polis ekipleri operasyon düzenledi. Narkotik ekipleri eşliğinde İzmit Tem Otoyolu geçişinde durdurulan tırlarda narkotik dedektör köpeği Talisca ile yapılan aramalarda, araçların dorse iskeletini oluşturan çelik profiller içerisine uyuşturucu gizlendiği belirlendi.

Narkotik köpeğinin yoğunlaştığı demir profilleri sökerek kesen polis ekipleri, profillerin içerisinden 447 paket halinde 107 kilo eroin maddesi ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu taşıyan araçlar ise emniyet otoparkına çekildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilen 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Gürcan Yılmaz-İHA)