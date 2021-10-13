TIR'a çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı; kaza anı kamerada - Haberler
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TIR'a çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı; kaza anı kamerada

Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Haberler | Güncel
TIR'a çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı; kaza anı kamerada

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

AKHİSAR, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Akhisar-Saruhanlı kara yolu Koyuncu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mutlu Tüfekçi'nin (42) kullandığı 16 LBT 21 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki B.İ. idaresindeki 31 FN 976 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Tüfekçi ile yanındakiler Serap Tüfekçi (41) ile Remziye Tüfekçi (66) yaralandı. İlk müdahalenin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Remziye Tüfekçi'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yakındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Son Dakika Haberleri
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