Tıp Öğrencilerinden Aşıya Davet Standı

KIRŞEHİR (Habermetre) - Valimiz Sayın İbrahim Akın, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin halkımızı aşıya davet ettikleri ve aynı zamanda vatandaşlarımıza aşı yapılan 'Aşı Çadırı ve Bilgilendirme Standı'nda incelemelerde bulundu.

Cacabey Meydanına İl Sağlık Müdürlüğünün destekleriyle Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim-öğretim gören öğrenciler tarafından oluşturulan Bozkırın Tabipleri Öğrenci Topluluğu'nca açılan standı ziyaret eden Valimiz Sayın İbrahim Akın, toplumda aşıya karşı oluşturdukları farkındalıktan dolayı öğrencileri ve onlara öncülük eden öğretim görevlilerini tebrik etti.

İncelemesi sırasında yaptığı konuşmada, salgından kurtulmanın en önemli anahtarının aşı olmaktan geçtiğini belirten Valimiz Sayın İbrahim Akın, vatandaşlarımıza aşı olmanın önemi konusunda öğrencilerle birlikte hatırlatmalarda bulundu.

Öğrencilerin aşı olmayan vatandaşlarımızı aşıya ikna ettikleri çalışmaları yerinde gören Valimiz Sayın İbrahim Akın, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut'tan da Aşı Çadırında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri