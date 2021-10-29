"Tıp Hukukunda Triyaj" konferansı gerçekleştirildi.

Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tıp Hukuku Enstitüsü ve Hagen Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğinde 28 Ekim Perşembe günü 20. 30 - 22. 00 saatleri aralığında Prof. Dr. Osman İsfen'in konuşmacı olduğu "Tıp Hukukunda Triyaj" başlıklı konferans gerçekleştirilmiştir.

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