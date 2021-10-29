"Tıp Hukukunda Triyaj" konferansı gerçekleştirildi.
"Tıp Hukukunda Triyaj" konferansı gerçekleştirildi.
"Tıp Hukukunda Triyaj" konferansı gerçekleştirildi.
Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tıp Hukuku Enstitüsü ve Hagen Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğinde 28 Ekim Perşembe günü 20. 30 - 22. 00 saatleri aralığında Prof. Dr. Osman İsfen'in konuşmacı olduğu "Tıp Hukukunda Triyaj" başlıklı konferans gerçekleştirilmiştir.
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