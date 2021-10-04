Tıp fakültesi öğrencileri için 'Beyaz Önlük' töreni düzenlendi - Haberler
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Tıp fakültesi öğrencileri için "Beyaz Önlük" töreni düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Haberler | Sağlık

Tıp fakültesi öğrencileri için "Beyaz Önlük" töreni düzenlendi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, 2021-2022 eğitim öğretim yılı "Beyaz Önlük" töreni gerçekleştirildi.

EDİRNE (İHA) - Tıp fakültesi öğrencileri için "Beyaz Önlük" töreni düzenlendi

EDİRNE - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, 2021-2022 eğitim öğretim yılı "Beyaz Önlük" töreni gerçekleştirildi.

Edirne, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri için 2021-2022 eğitim öğretim yılı, yüz yüze eğitimin başlamasıyla tıp fakültesi öğrencileri için "Beyaz Önlük" töreni yapıldı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri için 75. Yıl Spor Salonunda gerçekleştirilen törende, öğrenciler beyaz önlüklerini giymenin heyecanını yaşadı. Seyirci koltuklarında öğrencilerin aileleri için ayrılan bölümlerde, veliler çocuklarının beyaz önlük sevincine ortak oldu.

Törende, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Üflemeli Çalgılar Topluluğu da mini bir konser verdi.

Tıp fakültesi öğrencileri için Beyaz Önlük töreni düzenlendi

Tıp fakültesi öğrencileri için Beyaz Önlük töreni düzenlendi

Tıp fakültesi öğrencileri için Beyaz Önlük töreni düzenlendi

Tıp fakültesi öğrencileri için
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Haber: Tıp fakültesi öğrencileri için 'Beyaz Önlük' töreni düzenlendi - Haberler
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