Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Şantiyesinde İncelemeler - Haberler
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Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Şantiyesinde İncelemeler

Habermetre - Haberler | Toplum
Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Şantiyesinde İncelemeler

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can beraberindeki heyetle Giresun Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi yanında inşa edilecek olan Tıp Fakültesi Morfoloji binası şantiyesinde incelemelerde bulundu.

GİRESUN (Habermetre) - Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can beraberindeki heyetle Giresun Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi yanında inşa edilecek olan Tıp Fakültesi Morfoloji binası şantiyesinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerde bulunan heyette Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Mete Bahadır Yılmaz, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Gürol Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Erdal Ağar, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atilla Çıtlak ile birlikte müteahhit firma yetkilileri de yer aldı.

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