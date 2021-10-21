Time Trader, Türkiye mağazası için araştırmalara başladı

Markanın yaratıcısı Arron Honzik, markasının dünyaya açılımını gerçekleştirmek istediğini ve bunun için birden fazla ülkede mağaza açmaya karar verdiklerini söyledi. Mağaza açmak için aday ülkeler arasında Türkiye'nin de yer aldığını söyleyen Honzik, "Time Trader markasının dünya üzerinde pek çok mağaza ile izlerini bırakmasını dilemekteyiz. Ancak bunun için belirlediğimiz bütçeye ve kriterlere sadık kalmalıyız. Belirlediğimiz aday ülkeler arasında yer alan Türkiye benim favorilerim arasında yer alıyor. Ama yatırım uzmanlarımızın da araştırmalarını tamamlamasını bekliyoruz. Kriterlerimizi karşılarsa elbette Türkiye mağazasını açmak bana mutluluk verecek. Hem de sık sık bu güzel ülkeyi ziyaret etmeme de fırsatlar yaratabileceğim bu sayede." Diyerek açıklamalarda bulundu.

Herkesin lüks saat takabileceğini söyleyen Arron Honzik, Time Trader markasının imkânsızlıklardan ortaya çıktığını, "Time Trader markası bir hastane yatağında doğdu. Geçirdiğim trafik kazasından sonra doktorlar bana bir daha asla yürüyemeyeceğimi ve çalışamayacağımı söylediler. Ama çalışan bir zihin için imkânsız diye bir şey yoktur. İşte şimdi ham dünya çapına yaymaya başladığım harika bir işim var ve bu işime yürüyerek gidebiliyorum. Lüks saat takmanın sadece seçilmiş kişilere ait bir ayrıcalık olduğuna inanmıyorum. Saat her insanın severek kullandığı bir aksesuardır. Lüks saatler ise hem şıklık hem de prestij sağlar. Bu markanın doğumu imkânsızlıklardan ortaya çıksa da ortalama bir kazanca sahip olan herkesin lüks ve kaliteli marka saatler takma imkânı olabileceğine inanıyorum." Şeklindeki sözleri ile açıkladı.

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