FATİH, İSTANBUL (İHA) - Tilkiyle gülümseten diyalog kamerada

'Kızım' diye seslendiği tilkiyi besledi

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir vatandaşın aç kalan tilkiyle yaptığı diyalog yürekleri ısıttı.

Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üst bölgesinde bulunan bağ evinin bahçesinde oturan Hüseyin Coşkun, evlerinin önüne gelen tilki fark etti. Tilkinin aç olduğunu ve yiyecek için geldiğini fark eden Hüseyin Coşkun, ekmek ve tavuk kırıntısı verdi. Tilki kendisine verilen yiyecekleri yediği esnada Hüseyin Coşkun'un tilkiyle olan diyalogu dikkatlerden kaçmadı. Tilkiyle bir süre konuşan Hüseyin Coşkun, bu anları da kendisine at telefon ile kayda aldı. Hüseyin Coşkun'un 'Kızım' diye seslendiği tilki karnını doyurduktan sonra bulunduğu yerden ayrılarak gözlerden kayboldu. Tilkinin belirli aralıklarla bağ evine geldiği ve burada karnını doyurduktan sonra yaşam alanına geri döndüğü ise öğrenildi.