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Tilkileri besleyip, tavuklarını kurtardı

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Tilkileri besleyip, tavuklarını kurtardı

VAN'ın Özalp ilçesinde alabalık restoranı işleten Fikret Öngör, 14 tavuğunu yiyen 2 tilkiyi besleyerek, diğer hayvanlarının zarar görmesini engellledi.

ÖZALP, VAN (DHA) - VAN'ın Özalp ilçesinde alabalık restoranı işleten Fikret Öngör, 14 tavuğunu yiyen 2 tilkiyi besleyerek, diğer hayvanlarının zarar görmesini engellledi.

Özalp ilçesi Mollahasan Mahallesi'nde restoran işleten Fikret Öngör, iş yerinin bahçesine gelen 2 tilkinin beslediği tavukları yemesiyle çözüm arayışına girdi. Tavuklarının zarar görmemesi için Öngör, tilkileri restorandan artan yiyeceklerle beslemeye başladı. Tilkiler için restoranın bahçesinde yuva yaptığını belirten Öngör, "Yaklaşık bir yıldır bu iki tilkiyi ellerimle besliyorum. İlk başlarda bahçede baktığım 14 tavuğumu yediler. Aç olduklarını gördüm, tilkilere balık artıkları vermeye başladım. Bir süre sonra bana alıştılar. Onları çok seviyorum. Kimsenin zarar vermemesi için de yerin altını kazarak bahçeye yuva yaptım. Adlarını da 'Gülo' ve 'Rüzgar' koydum" dedi.


Tilkileri besleyip, tavuklarını kurtardı

Tilkileri besleyip, tavuklarını kurtardı

Tilkileri besleyip, tavuklarını kurtardı

Tilkileri besleyip, tavuklarını kurtardı

Tilkileri besleyip, tavuklarını kurtardı

Tilkileri besleyip, tavuklarını kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tilkileri besleyip, tavuklarını kurtardı - Haberler
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