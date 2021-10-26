TİKA, Ukrayna'da Kırım Tatar Türklerinin yurt binasının tadilatını yaptı - Haberler
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TİKA, Ukrayna'da Kırım Tatar Türklerinin yurt binasının tadilatını yaptı

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
TİKA, Ukrayna'da Kırım Tatar Türklerinin yurt binasının tadilatını yaptı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna'nın Vinnıtsya şehrindeki yaklaşık 30 Kırım Tatar Türkü ailenin yaşadığı yurt binasının tadilatını yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Ukrayna'nın Vinnıtsya şehrindeki yaklaşık 30 Kırım Tatar Türkü ailenin yaşadığı yurt binasının tadilatını yaptı.

Proje açılışına Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Rıfat Çubarov ve TİKA Ukrayna Koordinatörü Cüneyt Esmer katıldı.

Açılışta konuşan Güldere, Ukrayna ile en önemli bağlardan birisinin Kırım Tatarları olduğunu vurguladı.

Evlerinden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarlarının yaşadığı yurdun tadilatını TİKA'nın gerçekleştirdiğini söyleyen Güldere, Kırım Tatarları için 500 konut projesinde de çalışmaların ilerlediğini ve yakında inşaatın başlayacağını ifade etti.

Çubarov da 2014'te Kırım'ın ilhakından sonra buraya 30 aile ve 100'e yakın çocuğun yerleştiğini aktardı.

O dönemde binanın şartlarının iyi olmadığını belirten Çubarov, TİKA'nın yardımı ve yatırımdan ötürü memnun oldukların dile getirdi.

Yurt sakinlerinden İbrahim Anafif, yurdun tadilattan sonra güzelleştiğini belirtti, yardımları için Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Proje ile Kırım'ın ilhakından sonra vatanlarını terk etmek zorunda kalarak Ukrayna'ya göç eden Kırım Tatarlılarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri
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