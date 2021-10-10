TİKA, Ukrayna'da bilgisayarlı nakış kursu açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TİKA, Ukrayna'da bilgisayarlı nakış kursu açtı

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
TİKA, Ukrayna'da bilgisayarlı nakış kursu açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bilgisayarlı nakış kursu başlattı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bilgisayarlı nakış kursu başlattı.

TİKA Kiev'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kursların Kırım Ailesi Kültür Merkezi'nde düzenlendiği ifade edildi.

Kursların donanım malzemelerinin TİKA tarafından temin edildiği aktarılan açıklamada, nakış eğitiminin tasarımcı Mayre Lyumanova tarafından verileceği bildirildi.

TİKA, Ukrayna'da bilgisayarlı nakış kursu açtı

TİKA, Ukrayna'da bilgisayarlı nakış kursu açtı

TİKA, Ukrayna'da bilgisayarlı nakış kursu açtı

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri
Ankara Garı saldırısında ölen 103 kişi anıldı! İzinsiz gösteri yapıp olay çıkaran 18 kişi gözaltına alındı

Ankara Garı saldırısında ölen 103 kişi anıldı! İzinsiz gösteri yapıp olay çıkaran 18 kişi gözaltına alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Binali Yıldırım Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin İdo Tatlıses Bülent Ersoy Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Cristiano Serdar Aziz Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TİKA, Ukrayna'da bilgisayarlı nakış kursu açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 16:36:47. #1.17#