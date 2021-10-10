TİKA, Ukrayna'da bilgisayarlı nakış kursu açtı
AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bilgisayarlı nakış kursu başlattı.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bilgisayarlı nakış kursu başlattı.
TİKA Kiev'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kursların Kırım Ailesi Kültür Merkezi'nde düzenlendiği ifade edildi.
Kursların donanım malzemelerinin TİKA tarafından temin edildiği aktarılan açıklamada, nakış eğitiminin tasarımcı Mayre Lyumanova tarafından verileceği bildirildi.