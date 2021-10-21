TİKA, Nijerya'daki lisenin laboratuvarlarını yeniledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Nijerya'da bir lisenin fizik, kimya, biyoloji ve ev ekonomisi laboratuvarlarını yenileyerek gerekli materyalleri temin etti.

TİKA tarafından başkent Abuja'daki Wuse Zone 3 Devlet Lisesinde yenilenen laboratuvarlar törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Türkiye ve Türk halkının her zaman Afrikalıların yanında olduğunu belirterek, "Kurduğumuz kültürel ve insandan insana köprüler, bizi insanlığın ortak paydası etrafında bir araya getiriyor." dedi.

"Afrika'nın kalkınmasında eğitim en güçlü araçlardan olacak"

Eğitimin Afrika'nın kalkınması için en güçlü araçlardan biri olacağına işaret eden Bayraktar, eğitimin, politika gündemlerinde genellikle hedefleri gerçekleştirmede dönüştürücü rol olarak algılandığını söyledi.

Bayraktar, Türkiye'nin, insan potansiyelini gerçekleştirmenin anahtarı olan eğitimin yaygınlaştırılması için her türlü çabayı desteklediğini ifade etti.

Türkiye ile Afrika'nın bağları güçlenirken, kıtada Türk kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) eğitim alanında öncü rol oynadığına işaret eden Bayraktar, "Türkiye Maarif Vakfı, Afrika'nın 25 ülkesinde 175 enstitüsünde 17 binden fazla öğrenciye eğitim veriyor. Geçen ay Türk STK'ler Abuja'da 2 yeni okul açtı." dedi.

Öğrencilerden Angela Amarachi, AA muhabirine, eskiden okulun laboratuvarları donanımlı olmadığı için derslerde geride kaldıklarını söyledi.

Amarachi, yenilenen laboratuvarların mutluluğunu yaşadığını belirterek, Türkiye, TİKA ve Türk halkına teşekkür etti.

Açılış törenine, TİKA Orta Doğu ve Afrika Dairesi Başkanı Bülent Korkmaz'ın yanı sıra yetkililer, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.