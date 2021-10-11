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TİKA, Moğolistan'da Moğol Mantısı ve Sebze Konserve Tesisi Kurdu

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TİKA, Moğolistan'da Moğol Mantısı ve Sebze Konserve Tesisi Kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'ın Darhan-Uul Vilayeti'nde, gecekondu mahallelerinde yaşayan işsiz, dul ve engelli kadınları desteklemek amacıyla kurulan "Şine Tosgon Mönhiin Högjil" adlı sivil toplum kuruluşuna Moğol Mantısı ve Sebze Konserve Tesisi kurdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Moğolistan'ın Darhan-Uul Vilayeti'nde, gecekondu mahallelerinde yaşayan işsiz, dul ve engelli kadınları desteklemek amacıyla kurulan "Şine Tosgon Mönhiin Högjil" adlı sivil toplum kuruluşuna Moğol Mantısı ve Sebze Konserve Tesisi kurdu.

Proje ile Darhan'da yaşayan yaklaşık 4. 000 kadının kendi imkanları ile yetiştirdikleri sebze ve besledikleri hayvan etlerinin nihai ürün hale getirilmesine, dört mevsim boyunca piyasaya sunabilmelerine ve 20 kadının istihdam edilmesine imkan sağlandı.

Tesisin açılış törenine, TİKA Ulanbator Program Koordinatorü Emrah Ustaömer, Darhan İlçe Kaymakamı Tulga Togtohsaikhan, Darhan-Uul İl Sosyal Hizmetler Müdürü Enkhbold Samdan, Şine Tosgon Mönkhiin Högjil STK Yönetici Müdürü Bolorzaya Zagdragçaa, sivil toplum kuruluş üyeleri, basın mensupları ve yerel halk katıldı.

Darhan İlçe Kaymakamı Tulga Togtohsaıkhan, açılışta yaptığı konuşmada ilçe kadınlarının bir araya gelerek kendi imkanlarıyla Moğol mantısı ve sebze konservesi yapmalarına imkan sağlayacak tam donanımlı tesis kurulmasından dolayı Türk Halkına ve TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Ulanbator Program Koordinatorü Emrah Ustaömer de açılışta yaptığı konuşmada TİKA'nın Moğolistan'da gerçekleştirdiği faaliyetlere değindi. Projenin insan hayatına dokunan, üretim ve istihdamı destekleyen örnek bir proje olduğuna değinen Ustaömer, başarı dileklerinde bulundu.

Törende söz alan Şine Tosgon Mönkhiin Högjil STK Yönetici Müdürü Bolorzaya Zagdragçaa ise, gerçekleştirilen proje ile ilçe kadınlarının istihdam edildiğini, "Şine Tosgon" adında yeni mantı markası oluşturarak piyasaya sunulmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Kurulan tesisçe üretilen ürünlerin Darhan-Uul Vilayeti'nde satışının yapılması hususunda büyük market zincirlerinin ücretsiz raf imkanı sunduğunu ifade eden Zagdragçaa, sivil toplum kuruluşu ve tüm Darhan kadınları adına Türkiye Cumhuriyeti ve TİKA'ya katkılarından dolayı teşekkür etti.

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