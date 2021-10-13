TİKA, Kiev'de Kadınlar İçin Nakış Kursları Başlattı - Haberler
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TİKA, Kiev'de Kadınlar İçin Nakış Kursları Başlattı

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TİKA, Kiev'de Kadınlar İçin Nakış Kursları Başlattı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kiev'deki "Kırım Ailesi Kültür Merkezinde", Kırım Tatar kadınları için bilgisayarlı nakış kursları başlattı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Kiev'deki "Kırım Ailesi Kültür Merkezinde", Kırım Tatar kadınları için bilgisayarlı nakış kursları başlattı.

Kırımlı ressam, dekoratif ve uygulamalı sanat uzmanı, kıyafet tasarımcısı Mayre Lyumanova tarafından verilen kurslarda desen çizilmesi, bilgisayara yüklenmesi, nakış makinesinin çalıştırılması, iplerin seçilmesi, kumaşın nakış kasnağına geçirilmesi gibi eğitimler veriliyor.

Kurs kapsamında ayrıca, Kırım Tatar milli kıyafeti, nakış desenlerinin anlamları, çeşit ve özellikleri, kullanımlarının öğretilmesi de hedefleniyor. 2 ay sürecek kurs kapsamında, 24 kursiyere 96 saat ders verilecek.

Kırım Tatarlarının kültürlerinin korunması ve Kırım Tatar kültürünün tanıtımına da katkı sağlayacak kurs projesi kapsamında, Kırım Tatar Kadınlarının istihdama katılarak gelir elde etmeleri de hedefleniyor.

Kurslarda pratik uygulamaların gerçekleşebilmesi gerekli olan bilgisayar, yazıcı, bilgisayarlı otomatik nakış makinesi, ütü, kumaş ve sarf malzemelerinin tümü TİKA tarafından sağlandı.

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