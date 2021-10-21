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TİKA'dan Togo'da bir hastaneye kuvöz desteği

AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
TİKA'dan Togo'da bir hastaneye kuvöz desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Togo'nun başkenti Lome'deki bir hastaneye 6 kuvöz armağan etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ( Tika ) Başkanlığı, Togo'nun başkenti Lome'deki bir hastaneye 6 kuvöz armağan etti.

Kuvözler, Türkiye'nin Lome Büyükelçisi Esra Demir, Togo Sağlık Bakanlığı Genel Sekreteri Midamegbe Akakpo, Centre Hospitalier Universitaire Slyvanus Olympio Hastanesi Müdürü Dr. Agbobli Yawo Apelete ve TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklık Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli'nin katıldığı törenle yetkililere teslim edildi.

Törende konuşan Hastane Müdürü Dr. Apelete, TİKA'nın temin ettiği bu kuvözlerin ve yaptığı yardımların iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmeye katkı sağlayacağını vurgularken Büyükelçi Demir de bu yardımın iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Togo Sağlık Bakanlığı Genel Sekreteri Akakpo da hastanede tedavisi devam eden hastaların daha kaliteli hizmet almasına vesile olacak bu yardımın, iki ülke arasındaki iş birliğinde samimiyetin göstergesi olduğunu belirtti.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri
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