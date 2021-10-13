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TİKA'dan, Pakistan'da görme ve işitme engelli öğrencilere futbol ve kriket sahası

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
TİKA'dan, Pakistan'da görme ve işitme engelli öğrencilere futbol ve kriket sahası

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın Karaçi şehrinde, görme ve işitme engelli öğrencilerin okuluna, futbol ve kriket antrenman sahası inşa etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Pakistan'ın Karaçi şehrinde, görme ve işitme engelli öğrencilerin okuluna, futbol ve kriket antrenman sahası inşa etti.

Karaçi'de, Ida Rieu Görme ve İşitme Engelliler Okulu'nda düzenlenen törene, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Tolga Uçak, TİKA Karaçi Koordinatörü İbrahim Katırcı, Ida Rieu Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Nadira Panjvani ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Alvi, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin, Osmanlı Devleti zamanına ve daha öncesine uzandığını belirterek, kardeş iki ülke ve İslam ümmetinin bir parçası olarak, daha güçlü olmak için birlikte gelişmeleri gerektiğini söyledi.

Alvi, futbol ve kriket antrenman sahası dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

????Ida Rieu Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Panjvani de Türkiye'ye ve TİKA'ya spor tesisleri için teşekkürlerini iletti.

TİKA Karaçi Koordinatörü Katırcı, AA muhabirine, görme ve işitme engelliler için özel olarak hazırlanan futbol ve kriket antrenman sahasından 700 öğrencinin faydalanacağını kaydetti.

Okul takımına malzeme desteği de sağladıklarını aktaran Katırcı, spor sahalarının, Pakistan'da bu alanda ilk olma özelliği taşıdığını ifade etti.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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