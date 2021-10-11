TİKA'dan Ahıskalı Gençlere Spor Malzemesi Desteği - Haberler
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TİKA'dan Ahıskalı Gençlere Spor Malzemesi Desteği

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TİKA'dan Ahıskalı Gençlere Spor Malzemesi Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ukrayna'nın Herson Bölgesinde yaşayan Ahıskalı gençlere spor malzemesi desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ) Ukrayna'nın Herson Bölgesinde yaşayan Ahıskalı gençlere spor malzemesi desteğinde bulundu.

Yaklaşık 2 bin Ahıska Türkü ailesinin yaşadığı Çaplınka ilçesinde bulunan spor salonu TİKA tarafından kullanıma uygun hale getirilerek gençlerin hizmetine sunuldu.

Herson Bölgesi Çaplınka yerel idaresine ait spor salonunda ihtiyacı duyulan güreş minderleri, güreş mankeni, kas çalıştırma istasyonu, tırmanma duvarı vb. spor malzeme ve ekipmanları TİKA tarafından temin edildi. Spor salonu kısıtlı ekonomik imkanlar içinde yaşayan Ahıska Türkleri için tarihi ve kültürel manada önem arz eden güreş sporuna ilişkin ders ve antrenmanların yapıldığı önemli bir merkez konumunda.

Gerek Ukraynalı gerekse Ahıskalı 90'na yakın gencin bir arada kullandığı spor merkezinin altyapısının yenilenmesi ile güreş dersleri ve antrenman şartları iyileştirilirken hem etnik kaynaşma hem de entegrasyon çabalarına katkı sağlanması hedeflendi.

TİKA Ukrayna PKO tarafından gerçekleştirilen proje ile, çoğunlukla kırsal kesimlerde yaşayan, kendi dil, gelenek ve kültürel özelliklerini korumaya ve yaşatmaya çalışan Ahıska Türklerinin sosyal ve kültürel alanda güçlenmesine katkı sağlanmış oldu.

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